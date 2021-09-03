Німецькі ліберали виступили за посилення санкцій проти Росії. Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз має запровадити проти Кремля, окрім вже наявних, - більш адресні санкції. Наприклад, індивідуальні обмеження на поїздки для оточення Путіна - зокрема, неможливість відправляти їхніх дітей на навчання до ЄС, а також мати там власність або рахунки.

На думку Лінднера, це стане додатковим важелем, якщо росія надумає шантажувати Україну поставками газу. За даними соцопитувань, "Вільні демократи" можуть посісти четверте місце на виборах до Бундестагу у вересні.