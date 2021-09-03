Польща відмовиться від російського газу [ Редактировать ]
США і Польща уклали нову угоду щодо поставок зрідженого газу. За оновленим контрактом, вже з 2023 року поставки зрідженого газу до Польщі збільшать з трьох з половиною мільйонів тонн до п'яти з половиною мільйонів тонн на рік, що в еквіваленті щорічно даватиме сім з половиною мільярдів кубометрів газу.
Польська сторона заявила, що завдяки цьому країна нарешті зможе відмовитися від російського газу. Польській енергетичній незалежності також небияк посприяла купівля газових активів в Норвегії, побудова нового газогону Baltic Pipe та СПГ терміналу в польському Свіноуйсьце.
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