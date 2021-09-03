У єгипетській пустелі будують "розумну" смарт-столицю [ Редактировать ]
"Розумну" столицю зводять у єгипетській пустелі. Будують її поблизу Каїра. У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад шість мільйонів людей.
У смарт-столиці Wi-Fi буде загальнодоступним - його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи.
Місто обладнають шістьма тисячами камер - так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки.
Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами.
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Місто обладнають шістьма тисячами камер - так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки. Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами.
У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад шість мільйонів людей. У смарт-столиці Wi-Fi буде загально-доступним. Його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи.
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