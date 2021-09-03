І візит української делегації в Америку завершується. Тож що окрім заяв від Джо Байдена про підтримку та стратегічне партнерство наші політики привезуть додому? Про економічні результати американського вояжу - Олена Логінова.

Угоди - в оборонці, енергетиці та економці. Окрім традиційних обіцянок "поглиблювати співпрацю", українська делагація везе низку підписаних документів. Український Енергоатом та компанія Westinghouse підписали меморандум, за яким американці допомагатимуть у добудові енергоблоків на п'яти АЕС. Орієнтовна вартість проєкту - 30 мільярдів доларів.

Три мільярди кредиту Україні готовий виділили держбанк США, як... гарантії торговельної співпраці.

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань:

Ця кредитна лінія - це не означає, що Україна отримає кредит в 3 млрд доларів, які повинна потім буде повертати - ні. Це 3 млрд доларів, які отримують американські компанії, які будуть працювати з Ураїною і будуть збільшувати товарообіг між двома державами. З одного боку, вони зможуть експортувати свою продукцію в Україну, з іншого - частина нашої продукції українського виробництва. Вони зможуть імпортувати собі.

Перш за все, йдеться про імпорт високотехнологічних товарів зі Штатів на вигідних умовах. Але, по суті, американці дають нам кредити для купівлі їхньої же продукції.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Дуже важливо, що саме буде купувати українська компанія відповідно за цими гарантіями. У випадку, якщо ми, наприклад, купуємо вугілля, то, звичайно, для нас це є не дуже вигідно, тому що ми не сприяємо в принципі розвитку української економіки. Ми просто маємо кращі умови для розрахунку за сировинні товари. Якщо ми купуємо - українська компанія купує за цими гарантіями якесь обладанання високотехнологічне, яке дозволить модернізувати виробництво, то, звичайно, в такому випадку - це дуже вигідна умова.

На зустрічі із Байденом Зеленський презентував доволі амбітний план трансформації України - на найближчі 5-10 років. Ціна питання - 277 мільярдів доларів! Проектів - більше 80.