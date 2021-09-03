Таліби - стають... міністрами. Новий афганський уряд очолить співзасновник "Талібану" - Мулла Барадар.

За даними ЗМІ, він уже прибув до Кабула. І вже невдовзі в Афганістані оголосять склад нової влади.

Тим часом, Катар із Туреччиною домоляються з талібами про відновлення комерційних авіарейсів із Кабула. Самі ж бойовики назвали своїм головним партнером - Китай. Мовляв, той уже пообіцяв чималі гроші на відновлення життя в Афганістані.