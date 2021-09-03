"Талібан" називає Китай своїм головним політичним партнером [ Редактировать ]
Таліби - стають... міністрами. Новий афганський уряд очолить співзасновник "Талібану" - Мулла Барадар.
За даними ЗМІ, він уже прибув до Кабула. І вже невдовзі в Афганістані оголосять склад нової влади.
Тим часом, Катар із Туреччиною домоляються з талібами про відновлення комерційних авіарейсів із Кабула. Самі ж бойовики назвали своїм головним партнером - Китай. Мовляв, той уже пообіцяв чималі гроші на відновлення життя в Афганістані.
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Про це повідомляє Ройтерз із посиланням на власні джерела. Барадар разом з іншими лідерами "Талібану" прибув до Кабулу, де невдовзі мають оголосити склад нового уряду.
В Афганістані досі залишаються тисячі громадян Євросоюзу. Тож попри те, що визнавати режим талібів у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з ним - таки доведеться. А тим часом Талібан збирається сформувати... уряд
З Афганістану евакуювали 90 % американців. Таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців.
Переговорів із "Талібаном" не уникнути - вважає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015. За оцінками агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.