Зараз Польща посилює рубежі та у буквальному сенсі відгороджується від Білорусі.

Через міграційну кризу та майбутні навчання російської армії - у Польщі оголосили місяць надзвичайного стану. Він поширюється на прикордонну територію. Зараз Польща посилює рубежі та у буквальному сенсі відгороджується від Білорусі.

Детальніше про все - Світлана Чернецька.

Колючий дріт заввишки два з половиною метри оперізує дедалі більше території. Польща відгороджується від сусідньої Білорусі, щоби зупинити потік людей, які незаконно пробираються до країни. Цей паркан має простягнутися на 180 кілометрів лісами. Місцевим дуже незвично бачити зведення.

Магда, жителька прикордонного села:

Як на мене, у такій ситуації - це необхідність. Щодня ми бачимо, як багато роботи в прикордонників. Розуміємо, що чимало людей тікають від війни, але ж це можна зробити в інший спосіб - через законні прикордонні пункти, де можна попросити захисту та притулку.

На Магду та інших жителів цього села тепер поширюється надзвичайний стан. Він діятиме вздовж усього східного кордону та охопить понад 180 міст і сіл. На цій території заборонили проведення масових заходів. А також не дозволяють приїжджати без поважної причини.

Блажей Спичальський, речник президента Польщі:

Цим рішенням Польща демонструє, що вона бере відповідальність за власні кордони, а також за кордони Європейського Союзу. Ми маємо вжити заходи, щоби гарантувати безпеку, це є підставою до рішення президента щодо запровадження надзвичайного стану.

За останній місяць Польща зафіксувала рекордну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю - близько трьох із половиною тисяч. До сусідньої Литви за останній час прибуло ще понад чотири тисячі нелегальних мігрантів.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ситуація на кордоні з Білоруссю кризова. Бо режим президента Лукашенка вирішив відправляти людей, переважно з Іраку, на польську, литовську та латвійську території, щоби дестабілізувати ситуацію в наших країнах. Мусимо зупинити гібридну агресію, яка триває за сценарієм Мінська.

Напруженості на кордоні додають і майбутні навчання російської армії. Вони розпочнуться вже наступного тижня на білоруській території. І будуть доволі масштабними - із залученням тисяч солдатів, танків, артилерії та авіації.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Росія має поводитися передбачувано і прозоро. Ми ретельно відстежуватимемо, як відбуватимуться навчання. Реальність така, що з часу Холодної війни Федерація ніколи не допускалала обов'язкову місію ОБСЄ моніторити бойові злагодження, бо постійно занижує кількість солдатів, які беруть участь у них участь.

Зазвичай, кількість учасників російських військових навчань у рази більша від заявленої. А це збільшує ризики прорахунку чи нещасних випадків. Варшава не відкидає і можливості провокацій.