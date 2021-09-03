Гурт "Абба" повертається на сцену завдяки технологіям [ Редактировать ]
Легендарний шведський гурт "Абба" уперше за 40 років представив нові пісні. Дві композиції квартету вже можна послухати в інтернеті, а ще вісім із нового альбому представлять 5 листопада.
Окрім того, музиканти анонсували і "революційне шоу". Відомо, що в травні почнуться "голографічні гастролі" гурту. Виступатиме "Абба" не наживо, а за допомогою сучасних технологій.
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Легендарний шведський гурт "Абба" представив дві нові пісні. Одна з них супроводжується відеокліпом зі старими кадрами виступів "Абби".
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