Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети Alpha, коли та вже була в повітрі.

Запуск відбувся сьогодні вранці з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Після двох хвилин польоту на ракеті зафіксували аномалію.

Через це місію скасували, а літальний апарат підірвали просто в повітрі. У компанії заявили, що вибух був контрольований. Від випробування ракети довелося відмовитися у зв'язку з протоколами безпеки, коли помітили відхилення від запланованої траєкторії польоту.