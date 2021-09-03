Українсько-американська компанія затестувала космічну ракету: завершилось вибухом [ Редактировать ]
Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети Alpha, коли та вже була в повітрі.
Запуск відбувся сьогодні вранці з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Після двох хвилин польоту на ракеті зафіксували аномалію.
Через це місію скасували, а літальний апарат підірвали просто в повітрі. У компанії заявили, що вибух був контрольований. Від випробування ракети довелося відмовитися у зв'язку з протоколами безпеки, коли помітили відхилення від запланованої траєкторії польоту.
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Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети Alpha, коли та вже була у повітрі.
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