Колапс системи: Чому українські моряки ризикують залишитися без атестації? [ Редактировать ]
Стали на якір через бюрократію. СБУ звинуватила в корупції і ліквідувала інспекцію, яка атестувала українських моряків. Комісію розігнали, а нову не створили. Відтак, місія стати моряком в Україні тепер - неможлива. Чим може обернутися ця ситуація і чому влада не чує протестів? - дивіться далі.
Бажаєте стати моряком? Тоді спробуйте спершу іспит скласти!
Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":
Позбавляють можливості заробити на себе, на свою родину.
Бо процес атестації моряків та видачі документів - заблокований!
В'ячеслав, моряк:
Сказали, что, возможно, задержки. Неизвестно на какой срок.
Чому? І скільки втрачає Україна через бюрократію?
А паспорт вообще будет приниматься? Звоните капитану, вызывайте кого угодно!
Ці кадри знято в серпні цього року. Біля будівлі "Моррічсервісу" в Одесі стоїть натовп моряків. Усі вони не можуть ані подати документів, ані пройти переатестацію.
Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":
Моряк має кожен п'ять років складати іспити, особливо, якщо йде на підвищення кваліфікації.
Пан Микола на екзамен приїхав заздалегідь. Та все пішло не за планом.
Микола, моряк:
Уявіть собі, з Івано-Франківська їхати. І шо сказали? Все нема. Ну це прикро. Що ж. Гроші треба зароблять. Жити на це.
Бо систему, в якій складали іспити і оформлювали документи, заблокувала СБУ. За даними слідства, система була корупційною та й безпека персональних даних теж була під загрозою. Тож замість неї - вирішили запустити нову.
Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":
І вам кажуть: "А ви не туда подали. Це злочинці". Ти кажеш: "Добре, а де не злочинці?". "Не злочинці тут". "А як мені скласти?" "Ну, воно не працює". А ти вже вклався.
Тобто, нову систему обліку моряків запустили, але "не до кінця". І реєстр моряків в Україні - не працює.
Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":
І не тільки ті, що безпосередньо пов'язані з документами для моряків. Перестав працювати реєстр судозаходу, перестав працювати реєстр маломірних суден. Моряки вже намагалися перекривати дороги, це було взимку. Але тоді в них була змога працювати.
Ці кадри - з мітингу моряків у лютому. Чоловіки перекривають дорогу через тотальну корупцію у всій системі.
Без взяток невозможно сдать экзамены!
Сергій, моряк:
Сейчас схемы уже дошли до того, что ты при всём желании это сделать, тебе нужно заплатить взятку.
Через це стару систему й закрили. Але це проблеми не вирішило. І моряки буквально штурмують сервісні центри.
Куча народу стоїть у холі. Усі знімають тьотю, яка каже: "Не нада оце все робить! Навіщо? Всі коментарії щодо наказу, будь ласка, ви можете отримати у нашому прес-центрі."
Через бюрократію українські моряки втрачають роботу! Бо без атестації працювати не можуть.
Микола Руденко, моряк:
Незаменимых людей не бывает. И ему найдут замену. Но лично мне... я работал на судне, в хороших условиях. Получается, из-за этого я потеряю свою ротацию. И скорее всего, поеду на другое судно, а когда - неизвестно.
Загалом їх 200 тисяч. Наших моряків, які ходять у море на суднах під різними прапорами. Та всі повертаються додому, в Україну. І щороку привозять сюди приблизно 3 мільярди доларів. Але як буде далі?
Ми надіслали запит у "Моррічсервіс". Там відповіли, що цим опікується інспекція з питань підготовки та дипломування моряків. Тож чекаємо відповіді від них.
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