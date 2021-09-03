Стали на якір через бюрократію. СБУ звинуватила в корупції і ліквідувала інспекцію, яка атестувала українських моряків. Комісію розігнали, а нову не створили. Відтак, місія стати моряком в Україні тепер - неможлива. Чим може обернутися ця ситуація і чому влада не чує протестів? - дивіться далі.

Бажаєте стати моряком? Тоді спробуйте спершу іспит скласти!

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

Позбавляють можливості заробити на себе, на свою родину.

Бо процес атестації моряків та видачі документів - заблокований!

В'ячеслав, моряк:

Сказали, что, возможно, задержки. Неизвестно на какой срок.

Чому? І скільки втрачає Україна через бюрократію?

А паспорт вообще будет приниматься? Звоните капитану, вызывайте кого угодно!

Ці кадри знято в серпні цього року. Біля будівлі "Моррічсервісу" в Одесі стоїть натовп моряків. Усі вони не можуть ані подати документів, ані пройти переатестацію.

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

Моряк має кожен п'ять років складати іспити, особливо, якщо йде на підвищення кваліфікації.

Пан Микола на екзамен приїхав заздалегідь. Та все пішло не за планом.

Микола, моряк:

Уявіть собі, з Івано-Франківська їхати. І шо сказали? Все нема. Ну це прикро. Що ж. Гроші треба зароблять. Жити на це.

Бо систему, в якій складали іспити і оформлювали документи, заблокувала СБУ. За даними слідства, система була корупційною та й безпека персональних даних теж була під загрозою. Тож замість неї - вирішили запустити нову.

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

І вам кажуть: "А ви не туда подали. Це злочинці". Ти кажеш: "Добре, а де не злочинці?". "Не злочинці тут". "А як мені скласти?" "Ну, воно не працює". А ти вже вклався.

Тобто, нову систему обліку моряків запустили, але "не до кінця". І реєстр моряків в Україні - не працює.

Микола Мельник, експерт аналітичної групи "Левіафан":

І не тільки ті, що безпосередньо пов'язані з документами для моряків. Перестав працювати реєстр судозаходу, перестав працювати реєстр маломірних суден. Моряки вже намагалися перекривати дороги, це було взимку. Але тоді в них була змога працювати.

Ці кадри - з мітингу моряків у лютому. Чоловіки перекривають дорогу через тотальну корупцію у всій системі.

Без взяток невозможно сдать экзамены!

Сергій, моряк:

Сейчас схемы уже дошли до того, что ты при всём желании это сделать, тебе нужно заплатить взятку.

Через це стару систему й закрили. Але це проблеми не вирішило. І моряки буквально штурмують сервісні центри.

Куча народу стоїть у холі. Усі знімають тьотю, яка каже: "Не нада оце все робить! Навіщо? Всі коментарії щодо наказу, будь ласка, ви можете отримати у нашому прес-центрі."

Через бюрократію українські моряки втрачають роботу! Бо без атестації працювати не можуть.

Микола Руденко, моряк:

Незаменимых людей не бывает. И ему найдут замену. Но лично мне... я работал на судне, в хороших условиях. Получается, из-за этого я потеряю свою ротацию. И скорее всего, поеду на другое судно, а когда - неизвестно.