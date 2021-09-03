На границе Польши и Украины начали строить новый пункт пропуска (фото) [ Редактировать ]
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На границе Украины и Польши заложен первый камень строительства нового пункта пропуска - Нижанковичи-Мальховичи. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Первый камень заложили в пятницу, 3 сентября, на территории Польши, а сам пункт пропуска начнyт строить в ближайшее время. Он будет предназначен для автомобилей и автобусом, которые весят не более 3,5 тонн.
Проект по строительству пункта пропуска реализует Подкарпатское воеводство Польши, его планируют построить за четыре года. Цена проекта - 109 млн злотых (772 млн грн).
Украина со своей стороны строит дорогу к пункту пропуска - около 46 км. Работы на трассе Т-14-18 (Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый) начались в марте 2021-го, предварительный срок окончания работ - декабрь 2022. Стоимость дорожных работ - 19,5 млн евро. Финансирование осуществляется в рамках кредита от правительства Республики Польша. Трассой занимается польская фирма DROG-Bud Sp.
Напомним, что Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
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