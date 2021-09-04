На чотири медалі поповнився паралімпійський кошик нашої збірної в Токіо.

Три срібла та бронзу вибороли сьогодні українські спортсмени. Марина Мажула здобула друге місце з веслування на байдарках. Також срібну медаль із легкої атлетики отримали Ігор Цвєтов і Оксана Ботурчук.

Третю сходинку посів Василь Ковальчук у кульовій стрільбі. Загалом, команда України вже має 98 медалей. Із них 24 - золоті, 47 - срібних і 27- бронзових. Завтра - останній день Паралімпіади. Нашу збірну представлять три спортсмени в індивідуальних видах зі стрільби. Завтра ж відбудеться і закриття Ігор-2020.