Паралімпіада-2020: українські спортсмени здобули чотири нагороди [ Редактировать ]
На чотири медалі поповнився паралімпійський кошик нашої збірної в Токіо.
Три срібла та бронзу вибороли сьогодні українські спортсмени. Марина Мажула здобула друге місце з веслування на байдарках. Також срібну медаль із легкої атлетики отримали Ігор Цвєтов і Оксана Ботурчук.
Третю сходинку посів Василь Ковальчук у кульовій стрільбі. Загалом, команда України вже має 98 медалей. Із них 24 - золоті, 47 - срібних і 27- бронзових. Завтра - останній день Паралімпіади. Нашу збірну представлять три спортсмени в індивідуальних видах зі стрільби. Завтра ж відбудеться і закриття Ігор-2020.
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Дві золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо. Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра.
Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра. А Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із яких - золоті.
Загалом у нас вже 75 медалей. Україна посідає шосте загальнокомандне місце.
Наші плавці стали абсолютними чемпіонами на дистанціях 100 і 200 метрів. Українська команда також виборола у плаванні одну срібну нагороду. Другі місця українці зайняли ще й фехтуванні, дзюдо та легкій атлетиці.
Напередодні українка здобула золото на дистанції 50 метрів. Мерешко, до речі, єдина, хто поповнив сьогодні скарбничку збірної.