В бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе столицы, произошел пожар, вследствие которого ребенок оказался в заблокированном лифте. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось по адресу Ларисы Руденко, 6А, на 8 этаже. Огонь распространился на кровлю здания, площадью около 100 квадратных метров. В ходе тушения возгорания спасателями была произведена разведка, в ходе которой нашли ребенка 2005 года рождения, который был заблокирован в лифте, его удалось спасти.

Отмечается, что, к счастью, в результате пожара жертв и пострадавших не было. В течении часа спасатели смогли полностью ликвидировать огонь. Известно, что борьбу с огнем вели 40 человек личного состава и 9 единиц спецтехники ГСЧС.

Читайте также, в столице эвакуировали бизнес-центр "Парус". По данным издания "Страна.юэй", там произошло возгорание, на место прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь, о пострадавших в момент происшествия не было информации.

Кроме того, в поселке городского типа Солотвино, который находится на территории Закарпатской области, молния попала в жилой дом, после чего там начался пожар. Огонь уничтожил перекрытие на площади 450 квадратных метров, а также вещи домашнего обихода.

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