У берегов американского штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет. В результате трагедии погибли военнослужащие военно-морских сил. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

После катастрофы члены экипажа воздушного судна считались пропавшими без вести, однако в конце концов, их тела были не найдены и военных объявили погибшими.

Отмечается, что имена погибших в вертолете MH-60S будут объявлены спустя 24 часа после уведомления их ближайших родственников.

Читайте также, в мексиканском штате Идальго, который находится в центральной части страны, упал вертолет Ми-17, принадлежащий военно-морским силам. Во время катастрофы на борту воздушного судна, среди других, находился глава министерства внутренних дел соседнего региона Эрик Сиснерос.

Кроме того, в России в Ленинградской области потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения, разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии.

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