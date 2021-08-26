В мексиканском штате Идальго, который находится в центральной части страны, упал вертолет Ми-17, принадлежащий военно-морским силам. Об этом сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсиа на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, во время катастрофы на борту воздушного судна, среди других, находился глава министерства внутренних дел соседнего региона Эрик Сиснерос, который облетал труднодоступные территории. В результате аварии он и еще 3 человека получили ранения различно тяжести.

Мне позвонили, чтобы проинформировать, что его состояние (Сиснероса, - ред.) оценивается как хорошее, несмотря на то, что он получил травмы. Никто не погиб.

Отмечается, что всего на борту упавшего вертолета находились 20 человек. Известно, что воздушное судно потерпело крушение в момент, когда пилот пытался его посадить.

Фото: americanpost.news

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Кроме того, на Филиппинах, возле Манилы, во время ночных тренировок разбился новый военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа, их лица будут опубликованы, как только члены их семей будут проинформированы надлежащим образом о трагедии.

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