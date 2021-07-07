На границе с Гаити разбился военный вертолет Доминиканы [ Редактировать ]
Вертолет BBC Доминиканы потерпел крушение во время приземления в Химане (Гаити). В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Об этом сообщает El Dia.
Известно, что в результате крушения вертолета никто не пострадал.
Стоит отметить, что вертолет патрулировал границу с Гаити в рамках операции "Гиббон", которую ввело Министерство обороны Доминиканы, в результате убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.
Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.
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