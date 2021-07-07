Вертолет BBC Доминиканы потерпел крушение во время приземления в Химане (Гаити). В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщает El Dia.

Известно, что в результате крушения вертолета никто не пострадал.

Стоит отметить, что вертолет патрулировал границу с Гаити в рамках операции "Гиббон", которую ввело Министерство обороны Доминиканы, в результате убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.