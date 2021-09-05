Врачи назвали способ укрепления иммунитета с наступлением осени. По их словам, во время похолодания важно поддерживать свой организм, который становится особенно уязвим для инфекций, в чем хорошо поможет травяной чай каркаде, передает newsyou.info.

Они отметили, что каркаде помогает усилить человеческий иммунитет за счет входящих в его состав антоцианов - органических соединений с высокой биологической активностью. Более того, он помогает организму активнее избавляться от токсинов.

Мы поднимаем иммунный ответ организма за счет антоцианов, содержащихся в каркаде, и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям. Каркаде имеет кислый вкус и успешно утоляет жажду, а также обеспечивает хорошее потоотделение.

Каркаде обеспечивает выведение любых токсических элементов вместе с потом, и тем самым отравление накопленными в организме токсическими элементами идет в меньшей степени.

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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