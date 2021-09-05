І за кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна - восьма серед європейських країн. І це при тому, що ми не мали там свого миротворчого контингенту. Українські борти вивезли з Кабула 700 людей. І своїх громадян, і громадян інших держав.

І саме український літак був останнім, який евакуював цивільне населення з Афганістану. І це була вкрай смілива операція. Бо наші спрецпризначенці наважилися на те, на що не насмілювалися силовики інших країн. Вони - виходили за межі захищеного аеропорту, на територію талібів. Ризикуючи життям. Але саме завдяки цьому, їм вдалося швидко забрати максимальну кількість людей, яких узгодили для вивезення. Кадри, які ви зараз бачите - це ексклюзивне відео евакуаційної місії спец-призначенців Головного управління розвідки, яке оприлюднили в Міноборони.