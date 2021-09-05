Києву вдалося евакуювати з Афганістану 700 громадян [ Редактировать ]
І за кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна - восьма серед європейських країн. І це при тому, що ми не мали там свого миротворчого контингенту. Українські борти вивезли з Кабула 700 людей. І своїх громадян, і громадян інших держав.
І саме український літак був останнім, який евакуював цивільне населення з Афганістану. І це була вкрай смілива операція. Бо наші спрецпризначенці наважилися на те, на що не насмілювалися силовики інших країн. Вони - виходили за межі захищеного аеропорту, на територію талібів. Ризикуючи життям. Але саме завдяки цьому, їм вдалося швидко забрати максимальну кількість людей, яких узгодили для вивезення. Кадри, які ви зараз бачите - це ексклюзивне відео евакуаційної місії спец-призначенців Головного управління розвідки, яке оприлюднили в Міноборони.
по теме
Кінець найдовшої війни в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.
Напередодні офіційний спікер "Талібану" Забігулла Моджахід, в інтерв`ю австрійському виданню Kronenzeitung заявив, що ті афганці, яких не приймуть інші країни, можуть повернутися на батьківщину, але їхню долю там вирішуватиме суд.
Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.
Його минулого тижня захопили в аеропорту Кабула. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що літак окупували озброєні люди
Перед аеропортом Кабула досі неспокійно - розбурханий натовп від огорожі відганяли світло-шумовими гранатами