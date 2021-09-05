Віталій Кличко приїхав до Німеччини, аби підтримати Християнсько-демократичний союз [ Редактировать ]
До парламентських виборів у Німеччині - три тижні.
І щотижня - нові несподіванки. Електоральні симпатії щоразу змінюються. І як показують останні опитування, склад Бундестагу може стати кардинально іншим. Партія Ангели Меркель, Християнсько-демократичний союз, втрачає багаторічне лідерство і ризикує програти. Консерватори з ХДС поступаються соціал-демократам на п'ять відсотків. Тож боротьба запекла, бо та партія, яка візьме найбільше голосів, і пропонуватиме кандидатуру канцлера. Підтримати ХДС та, зокрема, наступника Меркель Арміна Лашета, приїхав до Німеччини Віталій Кличко. Київський мер виступив перед жителями Ганновера - там його знають насамперед як чемпіона з боксу, який тривалий час жив і тренувався в Німеччині. Відповідаючи на запитання, що б він порадив ХДС у нинішніх перегонах, Кличко відповів: "Найкращий захист - це напад".
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