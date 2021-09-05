Законопроєкт про деолігархізацію - порушує права людини і не відповідає Конституції. Лист із таким посилом омбудсмен Людмила Денисова передала голові Верховної Ради. Частини з цього листа вже цитують у ЗМІ. Цей законопроєкт за ініціативи президента народні депутати вже ухвалили у першому читанні, і планували взятися за нього вже у вересні. Однак чи пройде він у такому вигляді сесійну залу? А потім - Венеційську комісію? Питала Інна Томіна.

Фактично, зараз їхня доля у руках нардепів. Ще перед літніми канікулами ті взяли за основу президентський варіант деолігархізації.

У законопроєкті описали, як упізнати українського олігарха. Критеріїв - небагато:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на ЗМІ;

3) є кінцевим власником компанії-монополіста ринку понад рік;

4) має підтверджені активи на понад два мільярди гривень. І це без статків у медіа.

Людям, які підпали під більшість пунктів, світить низка заборон.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Обмеження включають заборону фінансування політичних партій, пряму або опосередковану, заборона участі в приватизації, подання декларацій, а також обов'язкове декларування топ-чиновниками контактів з олігархами або їх представниками.

Усіма олігархами, за документом, має опікуватися РНБО. Там обіцяють скласти реєстр.

Володимир Фесенко, політолог:

В принципі, тут є проблеми, тому що серед функцій РНБО, які зазначені в Конституції, нема реєстру олігархів. І це, як і у випадку з НАБУ, може стати підставою для оскарження.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Де-факто, отримуємо позасудове визначення тих людей, які на думку РНБО, можуть бути олігархом. І це дуже б'є по бізнесу, бо вони хочуть визнати хто їм подобається а хто ні. Головна мета цього закону - не боротьба з олігархами, а боротьба з політичними опонентами.

Однак, у самому Радбезі так не вважають і вже прописують правила контролю:

Олексій Данілов, секретар РНБО України:

Система буде зрозуміла. Всі будуть зрозумілі, відносно чого будуть застосовуватись цей моніторинг. Що буде ця система моніторингу і до сьомого вересня, до початку відкриття нової сесії ВР вона вже має бути готова, і ми маємо вам її представити.

Та от чи не передумали за літо народні обранці? Бо й при першому розгляді критиків законопроєкту серед депутатів було чимало:

Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина":

Якщо олігархи будуть як кажуть знайдені і РНБО їх проголосить, що їм загрожує? Їм не загрожує ні кримінальне покарання, ні демонополізація бізнесу, ні повернення в державу власність. Їм не загрожує нічого.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это тайная канцелярия. Ждать от них объективности и какого-то справедливого решения нечего. Не может государство существовать с такой конторой, которая принимает решения - вот этого назначить олигархом, вот этого контрабандистом, у того отобрать канал, этого под суд и так далее.

Та на цю критику секретар Радбезу Данілов відповів, що "вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні дуже великий, і це треба припиняти". У нашому ж ефірі на ці слова відреагував спікер.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Дійсно, у нас були дискусії з паном Даніловим щодо того, хто повинен визначати вплив олігархів на народних депутатів. Я вважаю, що це не повинна визначати РНБО. Якщо олігархи мають вплив - це корупція.

А кілька днів тому омбудсмен Людмила Денісова, за даними ЗМІ, написала лист спікеру. В якому пояснила, що нинішній варіант законопроєкту про деолігархізацію сирий, і порушує права людей. Тож у разі його ухвалення - це буде пряма дорога до Конституційного суду.

Результати здійсненого нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина.

Богдан Бондаренко, політичний експерт:

Перша проблема в тому, що ми пишемо закон під конкретних людей. Під конкретних. Тобто не універсальний закон. А в цьому випадку буде перелік осіб, яких небагато. І для них ми винаходимо велосипед.

Саме тому уповноважена з прав людини радить спочатку дізнатися думку Венеційської комісії, зрештою, як це робили з іншими знаковими реформами. На практиці це означає:

Володимир Фесенко, політолог:

Як мінімум гальмування і розтягування в часі розгляду цього закону, а можливо і його торпедування.

Та на Банковій, здається, здаватися не готові. І в разі провального голосування застосують "план Б":

Володимир Зеленський, президент України: