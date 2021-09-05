Але незважаючи на те, що наша гривня має один із найкращих захистів у світі, останні кілька років вона не зникає з антирейтингу найбільш недооцінених валют у світі. І тут головна причина - інфляція. Яка останні сім років б'є рекорди. А цього року - ціни на більшість продуктів так зросли, що олія, цукор, яйця, стали мало не золотими.

Більш-менш тримають планку молочні продукти. Вони подорожчали максимум на 10%. Але, за прогнозами економістів, це не межа. На скільки ще подорожчає молочка? Яку небезпеку приховує в собі дешеве масло? Та як зекономити і не купити отруту? розкаже Жанна Дутчак.

Цьогорічна інфляція так штовхнула ціни, що олія, цукор, яйця та буряк стали мало не золотими. А от вартість масла зросла лише на 8%.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу:

Масло є найдорожчим продуктом споживчої корзини - 235-240 гривень за кілограм.

І така висока ціна на масло стала справжнім полем для махінацій нечесних виробників. Як вони під виглядом масла підсовують нам підробку, розповімо згодом. А зараз - давайте з'ясуємо, чому масло таке дороге і як зекономити й не купити отрути?

О, таке масло свіженьке. То є на 160 гривень.

Пан Петро торгує молочною продукцією на центральному ринку Івано-Франківська 25 років. Лише вагового масла продає п'ять видів.

Дешевші масла - менш жирні йдуть. Найдорожчі - 200-210. О це є хороші масла. Дешевші - то є 175 гривень, тут є 72% жирності, (показує на інше) тут вже 60% і найдешевше 95 гривень тут є 35 процентів жирності.

А як же домашнє масло? Шукаємо його в сусідньому павільйоні.

Я мала ранком кілограм і продала. Масло домашнє дуже скоро забирають зараз.

За словами продавців, такий попит на домашнє масло триває останні кілька років. Відтоді, як подорожчало магазинне. Нині ціни на них майже зрівнялися.

Марія, продавчиня на ринку:

По 200 гривень. То було літом дешевше, було сто п'ятдесять кілограм, а вже зараз по 200 гривень. Ціна не паде. - А чого літом дешевше? - Бо сметана літом дешевша. Корови пасуться і ми продаємо сметану і 50 гривень літра.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Чи буде дешевше, якщо зробити масло дома самому? Я вирішила перевірити. Для цього купила ось таку баночку домашньої сметани. За неї віддала сорок гривень і зараз відправляюся до своєї бабці в село.

Моїй бабці - за вісімдесят. Каже, колись у селі масло майже всі люди робили самі. Але тоді щоправда і корови тримали майже в кожній хаті. Нині - рогатих майже не знайти.

Варвара Сачко, жителька села:

Домашнє масло воно пахне, воно має всякі вітаміни, а куповане воно як вода. Жарю не раз цибулю і хочу масла кинути - вода. Буде кипіти, кипіти, що цибуля згорить, а кину цього масла нема ніц води там.

Бо часто під виглядом справжнього масла продають підробку. Торік Антимонопольний комітет України оштрафував одразу п'ять компаній за виробництво такого вершкового масла - на загальну суму 30 мільйонів гривень. Але, за словами експертів, це лише вершина айсберга. За статистикою, щонайменше дві третини вершкового масла на українському ринку - фальсифікат. Але, як його відрізнити від справжнього солодковершкового? Найперше, варто звертати увагу на ціну.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу:

Ви маєте розуміти, якщо вам пропонується щось значно дешевше під надписом "масло" - це точно не масло. Це "спред". Масло не може бути дешевим.

Бо роблять його з натурального молока, яке виробники, через зменшення поголів'я українських корів, найчастіше змушені купувати за кордоном. Звідси й високі ціни. Але, яка різниця між спредом і вершковим маслом? Та як їх відрізнити? Пригадуєте, продавець пан Петро нам показував масло з жирністю понад вісімдесят відсотків і яке коштує двісті десять гривень за кілограм. Та вдвічі дешевше - із жирністю тридцять п'ять?

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу:

Тобто, це не вершкове масло, це є замінник масла. Маргарин.

Справжнє масло матиме мінімум 60% жирності. Якщо менше, то це вже не масло, а "спред", в якому молока майже нема.

Людмила Будеркевич, гематолог:

"Спред" - це є продукт, який створений на основі рослинних жирів. А саме більше пальмової олії. Пальмова олія і взагалі рослинні жири такого штучного походження для організму будь-якої людини, а особливо дітей, є дуже шкідливими. Тому що вони організмом не засвоюються в достатній мірі і виникають дисфункції кишківника.

Трансжири, які входять до складу "спреду" та маргарину, впливають і на розумову діяльність. Якщо їх часто вживати, сповільнюється мислення. А ще...

Людмила Будеркевич, гематолог:

Вони розвивають гепатоз - це жирове переродження печінки. Тобто, печінка стає, вона не звичайну виконує свою функцію, а вона так можна сказати якби ожиріла. Печінка не може виконувати певні функції. І тому частина функцій взагалі випадає.

Торік прикарпатській Держпродспоживслужбі вдалося взяти на аналіз зразки масла, яке щодня споживають діти в місцевих дитсадках. Результати - приголомшили.

Лариса Шевага, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

В поточному році у нас відібрано 48 зразків в освітніх закладах масла, з них три не відповідали вимогам нормативної документації, тобто містило рослинні жири. Виробники мотивували, що це масло, а насправді були "спреди". Цей харчовий продукт - він не повинен згідно сьогоднішніх вимог, не повинні ним харчуватися діти.

Людмила Будеркевич, гематолог:

Дитина, вона може мати як надмірну вагу так само може і не набирати у вазі. Дітям такі харчові продукти є протипоказані.

Розпізнати на око, де справжнє масло, а де фальсифікат, без аналізу в лабораторії - доволі складно. Утім, продавці масла розкривають декілька секретів.

Коли я ріжу, воно до ножа не чіпається. Значить менша місткість води і якість хороша. Якщо більше води, я не вріжу, масло чіпається до ножа.

Справжнє масло, найперше, має бути крихким і довго зберігати форму. А ще - мати специфічний смак.

Оксана, покупець:

Для мене воно має мати присмак трошки солодкуватий. І не віддавати маргарином.

Але чи можна зекономити на маслі гарної якості? Ми з бабусею беремося за виготовлення домашнього масла. До моїх пів літра сметани вона додає ще пів своїх, які приберегла в холодильнику. Усе виливає в міцний скляний графин.

Вершкове масло своїми руками вдалося зробити за пів години. Далі його треба промити в холодній воді. І можна намащувати на хліб.

Із літра сметани в мене вийшло приблизно чотириста грамів масла. Собівартість якого вісімдесят гривень. Це на двадцять-тридцять гривень дешевше, ніж якби я його купила на ринку. Для багатьох жителів сіл такий хенд-мейд - ідеальна альтернатива. Особливо, якщо врахувати, що до кінця року, за словами експертів, масло може здорожчати ще на 10 гривень.