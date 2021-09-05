Трагедія Миколаївського костелу: кошти на відновлення надсилають з усієї країни [ Редактировать ]
18 мільйонів гривень - за добу. Трагедія унікальної пам'ятки архітектури - Миколаївського костелу так сколихнула громадян, що гроші на її відновлення надсилають з усієї України. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, по одному мільйону гривень уже перерахували декілька найбільших банків та підприємств. А на завтра в Кабміні запланована нарада з меценатами, на якій планують вирішити майбутню реконструкцію костелу.
Нагадаю, у п'ятницю ввечері в костелі Святого Миколая в Києва сталася пожежа. Горіли перші два поверхи й дах. Вогонь повністю знищив унікальний чеський духовий орган та внутрішнє оздоблення храму. За попередньою інформацією, причиною пожежі є загоряння проводки у дерев'яному корпусі органа.
На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Із них близько півтора мільйона доларів коштуватиме лише новий інструмент.
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