COVID-19 в Україні: зафіксували понад тисячу триста інфікувань минулої доби [ Редактировать ]
Попередньої доби в Україні зафіксували тисячу 379 випадків інфікування ковідом.
Найбільше у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та в Чернівецькій області. Ушиталили 899 хворих, 17 пацієнтів - померли від ускладнень.
Проти коронавірусу напередодні щепили майже 70 тисяч українців, загалом повністю вакциновано понад 4 мільйони громадян.
по теме
Дві тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужало - понад тисячу.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
Тисяча 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже тисяча 300 - одужало.
Понад 80 відсотків ліжок інтенсивної терапії зайнято і кількість госпіталізацій збільшується
Майже 170 тисяч українців отримали щеплення проти ковіду за минулу добу. Понад дев'ять з половиною мільйонів - вже вакциновані. Майже половина з них - повністю.