У Токіо відбулася церемонія закриття параолімпійських ігор, напрочуд вдалих для українських атлетів.

За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них - 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла шосте місце за кількістю золота і п'яте за кількістю медалей загалом.

А наш плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Параолімпіади - він виборов сім меделей, п'ять із них - золоті.