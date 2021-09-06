До Умані відзначити юдейський новий рік Рош га-Шана прибули 25 тисяч хасидів. Святкуватимуть вони біля могили свого праведника - Цадика Нахмана. Гуляння розпочнуться сьогодні ввечері й триватимуть до середи.

За охороною порядку стежать посилені загони українських поліцейських і понад десяток ізраїльських. Про передсвяткову метушню у репортажі Станіслава Кухарчука.

Вже більше тижня, як цілий квартал в українській Умані з головою пірнув у гуляння. Поки одні вже святкують наближення Рош га-Шана, інші поспішають, аби встигнути.

Аби наступний рік був щасливим, хасиди обов'язково мають зустріти його на святій землі. Саме в Умані похований їхній пророк Цадик Нахман, який, власне, і заповідав юдеям цю традицію. Щоправда, забезпечити достатком наступний рік поспішають не тільки хасиди.

Пані Валентина продає текстиль та хутряні вироби. Каже, на відміну від попередніх років, торгівля йде погано. Більшість місцевого ринку вже давно зайняли юдеї-іноземці - в них є чим заплатити за оренду.

Валентина, жителька Умані:

Два на три - це шість квадратних метрів. Це 28 тисяч! Це можете представити, чим це треба торгувати, щоб виторгувати такі гроші? Це треба місту платити.

З житлом в кварталі паломництва така ж історія. Більшість квартир та будинків тут викупили хасиди.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Щороку вулиця Пушкіна змінюється до невпізнаваності. Готелі для хасидів ростуть тут, як гриби після дощу, і місцями виходять далеко за межі паломницького кварталу. Та й належать вони здебільшого не українцям, а іноземцям.

З проживанням у хасидів жодних проблем. Готелі тут на будь-який смак і гаманець. Амін уперше приїхав на святкування з Ізраїлю. Каже: поселилися в мотелі і йому там все подобається.

Алєкс Елькур, громадянин Ізраїлю:

Многие друзья летят каждый год, всегда прилетай с нами , приезжай с нами, а в этом году я сказал, что приезжаю тоже к рабену. И вот я тут.

Та цьогоріч для паломників міська влада Умані зробила неприємне нововведення - туристичний збір. Кожен турист має заплатити до міського бюджету 300 гривень. Обуренню іноземців немає меж. Щоправда обурюються хасиди не тільки туристичному збору, а й навіть роботі журналістів. Але їхній запал згасає, лишень бачать людей у формі - особливо в формі ізраїльської поліції.

Цього року на допомогу українським правоохоронцям прибули 11 ізраїльських поліцейських. Бо лише на сьогодні до Умані офіційно прибуло більше 25 тисяч хасидів майже з усіх країн світу.

Міхаель Зінгерман, речник поліції Ізраїлю:

Паломники, вони всі паломники. Але серед паломників різні люди бувають. Це ми повинні розуміти. Головна мета - це забезпечити безпеку.

Прибуття основної маси паломників Умань очікує протягом найближчої доби. І тільки за рахунок цього кількість вірян може збільшитись щонайменше в півтора рази. Саме в ніч із понеділка на вівторок юдеї відзначатимуть Рош га-Шана.