В Амстердамі мітингували проти карантину [ Редактировать ]
В Амстердамі мітингували проти карантину. У ході взяли участь 50 тисяч людей.
Протестувальники тримали плакати "Свободу!" та "Геть коронавірусний сертифікат!" і виступали проти вакцинації. В Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня.
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Попри запевнення талібів у мирних намірах, у Джелалабаді розстріляли мітинг, є інформація і про страти військових
Попри запевнення талібів у мирних намірах, у Джелалабаді розстріляли мітинг, є інформація і про страти військових
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