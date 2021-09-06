Чорногорські мітингувальники спорудили барикади у місті Цетине [ Редактировать ]
А в місті Цетине в Чорногорії сотні людей вийшли на протест проти інтронізації митрополита Сербської православної церкви.
Щоб завадити церемонії, спорудили барикади на під'їздах до міста, скандували "Це - не Сербія" та "Хай живе Чорногорія!". У правоохоронців жбурляли каміння та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
Внаслідок сутичок травмовані два десятки поліцейських.
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