Українські дипломати готують візит президента США до України [ Редактировать ]
Українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена до України.
Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.
Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США. Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд.
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Вже сьогодні пролунає відповідь на головне питання: які гарантії і які обіцянки дає команда американського президента і він сам. І не десь там віртуально (як було раніше), а під час особистої, куди більш відвертої, розмови.
За словами українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової, основні складові зустрічі в Білому домі вже розплановані та узгоджені обома сторонами
У президентській команді називають цей вояж максимально успішним, зважаючи хоча б на той факт, що зустріч у Білому домі тривала утричі довше, ніж було заплановано. Але чого саме вдалося досягти? Про що домовилися конкретно?
Штати не дадуть Росії перекрити транзит через українську ГТС після того, як запрацює "Північний потік". Про таку домовленість стало відомо за підсумками зустрічі у Білому домі із Володимиром Зеленським.
Американці прагнули розмови про реформи в Україні, енергетику і клімат. І звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий дім, просто під візит, виділив рекордні гроші.