У Гребінках поліція відкрила кримінальне провадження через вибух на заводі [ Редактировать ]
Через вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки поліція відкрила кримінальне провадження.
Розслідуватимуть за статтею "порушення вимог законодавства про охорону праці". Рвонуло там напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причиною стала несправність одного з котлів.
Унаслідок аварії, на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали п'ятеро людей. Трьом, жінці та двом чоловікам, окропом обпекло ноги.
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Інцидент стався напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів. Постраждали п'ятеро людей, двох із них ушпиталили до столичного медзакладу.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
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