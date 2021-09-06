COVID-19 в Україні: напередодні отримали щеплення понад сорок тисяч людей [ Редактировать ]
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
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Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
Найбільше у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та в Чернівецькій області. Ушиталили 899 хворих, 17 пацієнтів - померли від ускладнень.
Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше ніж 200 тисяч людей.
Дві тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужало - понад тисячу.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.