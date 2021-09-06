Афганських жінок обучатимуть "літні чоловіки з добрим характером" [ Редактировать ]
Таліби розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі. Десятки жінок намагалися пройти до президентського палацу, вимагаючи від "Талібану" поважати їхні права.
Бойовики застосували сльозогінний газ, електрошокери, а деякі просто били протестувальниць. Опісля, бойовики оголосили про нові правила навчання у вишах. Відтепер жінки відвідуватимуть приватні університети лише в нікабі - головному уборі, що приховує обличчя з вузьким розрізом для очей.
Для студенток облаштують окремі аудиторії. Викладати для них зможе тільки жінка або, цитую, "літній чоловік з добрим характером".
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