В Австралії акула вбила серфінгіста [ Редактировать ]
В Австралії після нападу акули помер серфінгіст. Хижачка відкусила йому руку.
Відпочивальники на пляжі намагалися надати хлопцю першу допомогу, а потім його рятувала медбригада. Однак усі зусилля виявилися марними, хлопець помер від втрати крові. Усі найближчі пляжі закрили на дві доби.
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На серфінгіста напала акула. Відпочивальники на пляжі намагалися надати хлопцю першу допомогу, а потім його рятувала медбригада. Однак усі зусилля виявилися марними, хлопець помер від втрати крові.
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