Стратегический Совет "Оппозиционной платформы - За жизнь" решил не поддерживать ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение Верховной Рады.

7 сентября начнется шестая сессия ВР, во время которой правящее большинство намерено принять ряд антиконституционных и антинародных законов, направленных на узурпацию власти, увеличение налогов и мнимую деолигархизацию.

В частности, фракция ОП-ЗЖ не поддерживает внесение изменений в Налоговый кодекс (рег. №5600), поскольку это приведет к увеличению налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Нормы законопроекта №5600 непосредственно противоречат Конституции Украины. Его принятие во втором чтении будет иметь катастрофические социальные и экономические последствия. Увеличение ставки налога на недвижимость и земельные паи приведет к росту безработицы в сельской местности, оттоку рабочей силы и монополизации сельскохозяйственного производства.

Также ОП-ЗЖ не будет голосовать за президентский законопроект о «деолигархизации» (рег. №5599), поскольку он противоречит ряду статей Конституции.

Законопроект о так называемой деолигархизации не имеет ничего общего с борьбой против монополии и финансово-промышленных групп. Власть не заинтересована в реальной деолигархизации, а лишь стремится к неконституционному расширению полномочий президента, потому ОП-ЗЖ за него голосовать не будет.

Кроме того, Стратегический Совет партии считает, что внесение сейчас на рассмотрение парламента законопроекта о большом Государственном Гербе (рег. №5712) – это свидетельство полного непонимания властью реальных проблем и вызовов, стоящих перед страной.

Проект большого Государственного Герба не соответствует Конституции, геральдическим нормам, содержит элементы надругательства над государственными символами и уже вызвал шквал критики. Власти хотелось увенчать свою каденцию каким-то историческим решением, однако это приводит только к новому витку противостояния в обществе. ОП-ЗЖ выступает категорически против этого и настаивает на том, что государственные символы должны утверждать граждане, а не политики.

Также ОП-ЗЖ не согласна с намерениями власти установить полный контроль за законодательной ветвью власти путем освобождения Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Такие намерения власти политическая сила расценивает как реальную угрозу парламентаризма в Украине.

Во время 6 сессии парламента "Оппозиционная платформа - За жизнь" сосредоточится на решении реальных проблем граждан и мирном урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, для решения социальных вопросов, депутаты от ОП-ЗЖ уже подготовили законопроекты о реструктуризации и списании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и защите граждан (рег. №3613-1), усиление социальной защиты детей, пострадавших от боевых действий или вооруженных конфликтов (рег. №2084) и об отмене негативных положений «пенсионной реформы» (рег. №5863).

Фракция ОП-ЗЖ уже внесла на рассмотрение Рады законопроекты, направленные на снижение налогового давления, в частности отмену ренты и НДС на газ для населения, увеличение необлагаемого минимума доходов граждан и упрощения деятельности ФЛП.

С целью урегулирования конфликта на Востоке Украины оппозиционной фракцией представлены проекты постановлений (рег. №1120 и рег. № 5647) и законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей" (рег. №2491).

ОП-ЗЖ продолжает последовательно выступать за сохранение основного национального богатства – земли в собственности украинского народа. С этой целью в парламент внесен проект закона о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения (рег. №5441).

Для принятия этих сверхважных законопроектов депутаты от ОП-ЗЖ активизируют работу в профильных комитетах ВР и обеспечат единогласную поддержку всех фракционных законодательных инициатив в зале парламента.