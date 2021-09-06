Умер звезда фильма "Баловень судьбы" [ Редактировать ]
В понедельник, 6 сентября, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни.
По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его юрист. Подробности не приводятся.
Бельмондо дебютировал в кино еще в 1957 году. Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году был удостоен премии "Сезар".
В 2011 году ему вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году получил премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.
Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.
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