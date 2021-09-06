Українські дипломати готуються до приїзду Джо Байдена [ Редактировать ]
Українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена до України. Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США.
Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд.
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Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.
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