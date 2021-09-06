Таліби заявили, що Панджшер знаходиться під їхнім контролем [ Редактировать ]
Таліби заявляють про взяття провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.
Місцеві сили організували в регіоні "Фронт національного спротиву" для відсічі радикальним ісламістам. Сьогодні представник руху "Талібан" заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці - Панджшерській ущелині, і район повністю перейшов під контроль талібів.
Проте у "Фронті національного спротиву" цю заяву спростовують. Кажуть, усі стратегічні позиції досі за ними.
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Про це повідомляє Ройтерз із посиланням на власні джерела. Барадар разом з іншими лідерами "Талібану" прибув до Кабулу, де невдовзі мають оголосити склад нового уряду.
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В Афганістані досі залишаються тисячі громадян Євросоюзу. Тож попри те, що визнавати режим талібів у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з ним - таки доведеться. А тим часом Талібан збирається сформувати... уряд