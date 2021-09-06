Сьогодні представник руху "Талібан" заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці - Панджшерській ущелині.

Таліби заявляють про взяття провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.

Місцеві сили організували в регіоні "Фронт національного спротиву" для відсічі радикальним ісламістам. Сьогодні представник руху "Талібан" заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці - Панджшерській ущелині, і район повністю перейшов під контроль талібів.

Проте у "Фронті національного спротиву" цю заяву спростовують. Кажуть, усі стратегічні позиції досі за ними.