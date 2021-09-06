Прийшла з арбалетом до школи і підстрелила двох вчителів. В полтавській школі №11 дев'ятнадцятирічна дівчина поранила двох педагогів.

Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Де взяла зброю - поки що невідомо. Обставини та мотиви з'ясовуються. За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом вчителям відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".