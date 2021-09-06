Замах на вчителів: у Полтаві дівчина прийшла з арбалетом до школи [ Редактировать ]
Прийшла з арбалетом до школи і підстрелила двох вчителів. В полтавській школі №11 дев'ятнадцятирічна дівчина поранила двох педагогів.
Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Де взяла зброю - поки що невідомо. Обставини та мотиви з'ясовуються. За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом вчителям відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".
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