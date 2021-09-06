У Рівному опалювальний сезон може не розпочатися через боржників [ Редактировать ]
Рівненські тепловики взялися за злісних боржників. У декого борг під сто тисяч гривень - та гасити його не поспішають. Всього рівняни заборгували понад 140 мільйонів гривень. Відтак, опалювальний сезон в місті може й не розпочатися. Більше розкаже Сніжана Сидорук.
В нас на виконанні є рішення про стягнення заборгованості в теплоенерго, є великий борг.
Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад дев'яносто тисяч гривень. Вдома виконавці застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя. Інспекторам жінка пояснює - не платять по рахунках, бо не мають грошей.
Інспектора з жінкою:
- Чим їх платити, як я одна на пенсії - я інвалід. - Вона працює. - Вона ше но тільки пішла на роботу.
Тож виконавці беруться описувати майно, яке підлягає арешту та має бодай якусь цінність. У цій квартирі - це побутова техніка.
Володимир Адамчо, старший державний виконавець:
Це пральна машина, мікрохвильова піч та мультиварка. У разі, якщо боржник найближчим часом не погасить борг, не з'явиться на виклик державного виконавця - дане майно буде оцінене та передане на реалізацію в рахунок погашення заборгованості.
Щоб майно не продали, пояснюють інспектори, треба заплатити борги або ж, принаймні, їх реструктуризувати і почати сплачувати частинами. Якщо ж платіжки ігнорувати й далі - арешт накладуть і на квартиру. Виконавець матиме таке право, якщо сума заборгованості за комуналку сягне понад 120 тисяч гривень.
Ірина, Матвійчук, заступниця начальника відділу державної виконавчої служби Рівного:
Все розуміємо, що різні бувають життєві обставини, можливо, якісь проблеми виникли в сім'ї чи горе. Як показує практика, боржники не платять, не платять, поки ми не приходимо до них додому. Коли ми вже з'являємось у них на порозі і починаємо виносити речі, звичайно, це людей стимулює.
Та більшість боржників просто не відчиняють дверей. Тож інспектори залишають їм виклик. Переховування, кажуть, їх точно не врятує, і борг нікуди не зникне.
За рік борг жителів Рівного за тепло зріс майже вдвічі. При чому, часто за послугу не платять ті споживачі, які мають стабільний дохід, кажуть тепловики. А от, як не дивно, пенсіонери платять сумлінно.
Олексій Кривошеєв, речник ТОВ "Рівнетеплоенерго":
Ми не звертаємся до суду, якщо там є кілька тисяч. Навіть борги, того що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги значно більші. Там є боржники і по сорок тисяч, є й по дев'яносто тисяч, є по сто тисяч, то в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про систематичну несплату.
До таких радикальних методів, пояснюють у теплопостачальній компанії, змушені були вдатися, бо й самі по вуха у боргах. За те, що грілися у минулі роки, рівняни не сплатили їм ще понад сто сорок мільйонів гривень. Через це під загрозою може опинитися старт наступного опалювального сезону. Адже за газ платити нічим. Тож поки через суд та виконавчу службу намагаються отримати гроші за спожите тепло.
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