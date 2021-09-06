Загубленого австралійського хлопчика помітили з гелікоптерів та врятували [ Редактировать ]
Трирічного хлопчика, який чотири дні тому загубився у австралійських чагарниках, знайшли та врятували.
Ентоні Елфалак загубився в штаті Новий Південний Вельс минулої п'ятниці. В хлопчика - аутизм, і він не розмовляє. Батьки звернулися до правоохоронців - боялися, що дитину могли викрасти.
Згодом - розпочалася рятувально-пошукова операція. Для цього залучили загони правоохоронців із собаками, повітряну поліцію та володазів. До них також приєдналися волонтери. В підсумку - хлопчика помітили з гелікоптерів.
Він пив воду зі струмка, що протікає по ділянці, яка належить його родині - це близько пів кілометра від дому. Після порятунку поліцейські зазначили - зі здоров'ям Ентоні все гаразд.
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