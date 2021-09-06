Зараз люди несуть квіти та лампадки до оселі Андрія.

Семирічний Андрій Лясов помер. За долю цього хлопчика з Черкащини вболівала вся країна. Лікарі майже два тижні намагалися врятувати його, але марно. Зараз люди несуть квіти та лампадки до оселі Андрія. Нагадаю, 24 серпня його бабуся викликала швидку до непритомного онука.

Вона заявила, що напередодні хлопчик упав із гори цегли. Під час огляду медики помітили ознаки того, що дитина пролежала нерухомо щонайменше дві-три доби. Тобто швидку викликали запізно. Що саме спричинило смерть - стане зрозуміло після розтину. Зараз бабуся й дідусь хлопчика - під вартою.

Володимир Тараненко, заступник керівника Черкаської окружної прокуратури: