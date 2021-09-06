Стрілянина у полтавській школі: у двох вчителів поцілили з арбалета [ Редактировать ]
З арбалета - по вчителях. У Полтаві колишня учениця влаштувала стрілянину у школі. В одному з класів 19-річна дівчина поцілила викладачці у спину. За кілька хвилин - влучила у руку завучці. Зупинив нападницю дев'ятикласник, він відібрав у неї арбалет. А поліцейські, які прибули на виклик, - затримали її.
Свідки розповідають, що в дівчини був нетиповий вигляд і нібито шрами від порізів на руках. Зараз слідчі з'ясовують мотиви злочину. Також перевірять психічний стан нападниці. Якщо її визнають осудною, дівчина може опинитися за ґратами довічно, адже провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".
Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області:
Затримали дану особу. Знаряддя злочину також вилучено. В подальшому було встановлено, що нападницею виявилася місцева 19-річна дівчина. Тривають слідчі дії. З'ясовуються мотиви такої поведінки цієї особи. Санкція статті, за якою інкримінують дії фігурантки, передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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