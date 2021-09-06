Білоруську опозиціонерку засудили до 11 років ув'язнення [ Редактировать ]
11 років за ґратами. Такий вирок оголосили білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка.
Спецслужби намагалися вивезти активістку з країни, але вона порвала на кордоні свій паспорт. Разом із Марією судили адвоката Максима Знака. Йому дали 10 років. І Колеснікова, і Знак входили до Координаційної ради опозиції.
Їх звинуватили у створенні екстремістського угруповання та змові з метою захоплення влади. Ніхто з них провини не визнав. Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити засуджених.
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