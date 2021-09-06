Таліби заявляють про захоплення провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.

Місцеві сили організували в регіоні "Фронт національного спротиву" для відсічі ісламістам. Сьогодні представник Талібану заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці - Панджшерській ущелині, і район повністю перейшов під контроль талібів.

Проте у "Фронті національного спротиву" цю заяву спростовують. Кажуть, усі стратегічні позиції - досі за ними.