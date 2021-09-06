Таліби захопили останній район Афганістану - Панджшер [ Редактировать ]
Таліби заявляють про захоплення провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.
Місцеві сили організували в регіоні "Фронт національного спротиву" для відсічі ісламістам. Сьогодні представник Талібану заявив, що їм вдалося зламати сили противника в ключовій точці - Панджшерській ущелині, і район повністю перейшов під контроль талібів.
Проте у "Фронті національного спротиву" цю заяву спростовують. Кажуть, усі стратегічні позиції - досі за ними.
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Таліби заявляють про взяття провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.
Про це повідомляє Ройтерз із посиланням на власні джерела. Барадар разом з іншими лідерами "Талібану" прибув до Кабулу, де невдовзі мають оголосити склад нового уряду.
У міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали: серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці й люди, яких підозрюють у зв'язках із терористами.
І за кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна - восьма серед європейських країн. І це при тому, що ми не мали там свого миротворчого контингенту.
Візит українськї делегації у Сполучені Штати відбувався у надскладній ситуації і для самої Америки, і для всього світу. На тлі Афганської кризи. Зрештою, це й стало причиною перенесення зустрічі Зеленського і Байдена.