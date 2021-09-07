Українські військові на Донбасі напередодні потрапили під ракетний обстріл. Ворог застосував заборонену Мінськими угодами зброю. Докладніше в репортажі Ігоря Левенка.

Це головна інформація від наших військових. Ворогові радіти ні з чого. Юрій розповідає, як днями супротивник ударив по них із забороненої Мінськими угодами зброї.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Прилетів птур, тобто протитанкова управляєма ракета. Вот в дане місце, тут стояла бойнічка.

Хлопці вважають - їм пощастило. Хоча солдатське щастя не тільки у везінні. Вчасно помітив активність ворога - зміг урятуватися.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Він летить і приближається так звук "вшшшш" і бух! Постійно тут якісь обстріли і ти вже звикаєш. Кожен постріл ловить слух, кожну атаку і воно якби…

Армійці кажуть: жодна така атака не залишається безкарною, і це теж запорука армійського успіху. Дав ворогові по зубах і він їх уже не показує.

Було отримано дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Відповідно противник на декілька днів замовк.

Бійці кажуть, протитанкові ракетні комплекси - зброя не дешева. Втім, ворог застосовує її на всіх ділянках фронту.

Ігор Левенок, кореспондент:

Вочевидь, що боєприпасів ворог не шкодує, б'є по піхоті з протитанкових ракетних комплексів, хоча вартість одного такого заряду становить близько семи тисяч доларів.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто це не дешеве задоволення стріляти ними, і я вже не перший раз повторююсь, що таку зброю довіряють лише професіоналам, щоб вона попадала прямо в ціль і щоб марно не ізрасходувати такий дорогоцінний боєприпас.

Проте не цього разу. Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.