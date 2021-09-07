Війна на Донбасі: позиції військових обстріляли з ПТУРів [ Редактировать ]
Українські військові на Донбасі напередодні потрапили під ракетний обстріл. Ворог застосував заборонену Мінськими угодами зброю. Докладніше в репортажі Ігоря Левенка.
Це головна інформація від наших військових. Ворогові радіти ні з чого. Юрій розповідає, як днями супротивник ударив по них із забороненої Мінськими угодами зброї.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Прилетів птур, тобто протитанкова управляєма ракета. Вот в дане місце, тут стояла бойнічка.
Хлопці вважають - їм пощастило. Хоча солдатське щастя не тільки у везінні. Вчасно помітив активність ворога - зміг урятуватися.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Він летить і приближається так звук "вшшшш" і бух! Постійно тут якісь обстріли і ти вже звикаєш. Кожен постріл ловить слух, кожну атаку і воно якби…
Армійці кажуть: жодна така атака не залишається безкарною, і це теж запорука армійського успіху. Дав ворогові по зубах і він їх уже не показує.
Було отримано дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Відповідно противник на декілька днів замовк.
Бійці кажуть, протитанкові ракетні комплекси - зброя не дешева. Втім, ворог застосовує її на всіх ділянках фронту.
Ігор Левенок, кореспондент:
Вочевидь, що боєприпасів ворог не шкодує, б'є по піхоті з протитанкових ракетних комплексів, хоча вартість одного такого заряду становить близько семи тисяч доларів.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Тобто це не дешеве задоволення стріляти ними, і я вже не перший раз повторююсь, що таку зброю довіряють лише професіоналам, щоб вона попадала прямо в ціль і щоб марно не ізрасходувати такий дорогоцінний боєприпас.
Проте не цього разу. Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Знаєм, що як би вони сюда не стріляли, з божою допомогою, у нас все буде добре.
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Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.
Загалом за минулу добу було п'ять порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють. Тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати.