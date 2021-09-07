В Ізраїлі успішно розділили сіамських близнюків [ Редактировать ]
В Ізраїлі успішно розділили сіамських близнюків. Дівчатка народилися рік тому зі зрощеними потилицями.
Після багатомісячної підготовки медики розпочали 12-годинну операцію. Маленьким пацієнткам зробили реконструкцію черепів та пересадили скальп.
Дівчатка почуваються добре. Можуть самостійно їсти і дихати. За прогнозом лікарів, після поділу обидві зможуть вести повноцінне життя.
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