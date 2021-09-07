Італія введе туристичний збір на відвідання Венеції [ Редактировать ]
Венеція стане платною. Від першого червня наступного року місто вимагатиме податок на в'їзд.
Туристи сплачуватимуть від трьох до десяти євро, залежно від сезону. Не братимуть плату з тих, хто забронював щонайменше одну ніч у готелі міста. Тож тепер кожен подорожувальник, незалежно від тривалості візиту, має зареєструвати свою поїздку заздалегідь та отримати спеціальний QR-код. Без нього подивитися на перлину Італії не дадуть.
Податок на в'їзд до Венеції намагалися запровадити ще два роки тому, але через пандемію ковіду його відтермінували.
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