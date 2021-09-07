Синоптики дали прогноз погоды на вторник, 7 сентября. Температура воздуха опустится до +14. Во всех областях будет переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +16+23, а ночью +3+9.

На севере днем будет +14+16, а ночью +3+5.

На востоке ожидается днем +15+18, а ночью +3+5.

В центре страны днем будет +16+19, а ночью +3+5.

В Киеве также будет сухо. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +4+6.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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