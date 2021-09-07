Довкола елітного житлового комплексу поблизу Голосіївського парку – черговий гучний скандал. Колишня представниця УДАРу в Київраді Ірина Косиченко заявила про спробу рейдерського захоплення нерухомості: за її словами, у грудні у реєстрі змінили власника ЖК, а якість послуг стірмко погіршилась. Однак чи дійсно ситуація така, якою її зі слів ексдепутатки малюють ЗМІ? І хто насправді накинув оком на ласе майно?

Трохи передісторії

"Park Avenue VIP" – елітний житловий комплекс, розташований в одному з наймальовничіших районів Києва поруч з Голосіївський парком. Комплекс складається з п'яти черг, три з яких вже здані в експлуатацію, і займає площу близько 4 га. За даними спеціалізованих сайтів з продажу нерухомості, вартість квартир тут стартує від 4,3 млн грн.

Девелопером і забудовником ЖК "Park Avenue" є група компаній Seven Hills, яка входить до міжнародної девелоперської групи. Управляюча компанія – ТОВ "Комфортна оселя" (Comfort House), засновниками якої є Володимир Ільєнко й Дмитро Бунак.

Однак 3 вересня 2021 року ексдепутатка Київської міської ради Ірина (Ярина) Косіченко заявила у своєму фейсбуці про нібито спробу рейдерського захоплення житлового комплексу. Цю новину миттєво рознесли різноманітні інтернет-видання.

За словами пані Ірини, у грудні минулого року за допомогою реєстратора відбулася зміна власника управляючої компанії через якийсь договір боргу, після чого якість послуг стрімко погіршилась, а у комплексі почали проводити "псевдозбори" без участі власників нерухомості.

"Тоді нам вдалося запобігти злочину "незаконне проведення загальних зборів власників нерухомості ЖК" і навіть було порушено кримінальну справу за ст. 190 ККУ. Але навіть наявність трьох кримінальних справ не зупинила цих людей від відкритої агресії і реалізації своїх намірів. Ці особи намагаються продовжити легалізацію свого рейдерського захоплення, шляхом переведення наших договорів обслуговування (і всього фронда оплати послуг) з ТОВ "Комфортна оселя" на фіктивну компанію-клон з дефісом ТОВ "Комфортна-оселя", компанію зі статутним капіталом в 1000 грн", – написала колишня депутатка.

Крім того, жінка стверджує, що "група осіб, яка отримала контроль над управляючою компанією комплексу" нібито вирішила захопити майно комплексу, "залякуючи жителів озброєною охороною і шантажуючи відключенням тепла і гарячої води". А також, що ремонтний фонд комплексу на суму понад 10 млн грн начебто був украдений, а директор управляючої компанії буцімто власноруч анулював усі ліцензії компанії. І все це начебто відбувається за потурання компанії-забудовника ЖК "Park Avenue".

Якою є позиція другої сторони?

Своєю чергою, на сторінці ТОВ "Комфортна оселя" було оприлюднено звернення Генеральної директорки групи Seven Hills Наталії Дівєєвої.

У ньому, зокрема, пояснюються юридичні причини зміни керуючої компанії: по-перше, вимога закону; по-друге, грубі порушення закону і регулятивних норм попереднім менеджментом, які створили ризики для подальшої діяльності компанії та її ліцензій.

"Якість обслуговування, концепція, мешканці, їх комфорт і безпека завжди залишаються нашими пріоритетами. Останнім кроком в завершенні проєкту Park Avenue є законодавчо обумовлена процедура вибору компанії з управління, що зараз проводиться командою ТОВ "Комфортна оселя", – наголосили у компанії.

Гендиректорка забудовника також відзначила, що окремими мешканцями наразі пропонується альтернатива компанії ТОВ "Комфортна-Оселя" у формі ОСББ, однак це ідея, яку «намагаються втілити в життя оратори, а не професійні управителі». Вона також закликала власників житла зробити вибір виважено й неупереджено.

Своєю чергою, команда та чинний директор ТОВ "Комфортна оселя" В.Г. Ільєнко запросили всіх співвласників будинків до голосування, що є важливим кроком у висловленні неупередженої думки та ухвалення рішення щодо подальшого функціонування житлового комплексу ЖК "Park Avenue".

У компанії підкреслили, що голоси можуть бути зафіксовані виключно шляхом письмового опитування.

Що відбувається з майном управляючої компанії?

Зауважимо, що за даними Єдиного реєстру судових рішень, ухвалами Святошинського районного суду м. Києва від 20.01.2021 та 26.01.2021 р. було накладено арешт на частки в статутному капіталі ТОВ "Комфортна оселя".

Тоді своє рішення суд мотивував тим, що корпоративні права підприємства були визнані слідчим речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021110000000025. У матеріалах цієї справи йдеться про те, що станом на січень 2021 року невстановлені особи з використанням підроблених документів начебто намагались заволодіти майном ТОВ "Комфортна оселя", в тому числі частками засновників у статутному капіталі вказаного підприємства.

Крім того, від одного із засновників ТОВ "Комфортна оселя" (Дмитра Бунака, якому належать 99,99% статутного капіталу) до органу досудового розслідування надійшло клопотання про накладення арешту на його частку в статутному капіталу вказаного підприємства у розмірі 99,99 % (вартістю 132 118,93 грн.), а також на частку іншого засновника в розмірі 0,001 % вартістю – 13,21 грн, оскільки, з його слів, тоді відбувалася спроба незаконного заволодіння вказаним майном рейдерським шляхом.

Однак, як згодом повідомили у своєму клопотанні засновники, вже станом на червень-липень 2021 року ТОВ "Комфортна оселя" здійснювала господарську діяльність, передбачену статутом, та жодних незаконних спроб щодо заволодіння майном та корпоративними правами товариства будь-якими особами не було вчинено. А майно підприємства, яке перебуває у його власності та користуванні, а також корпоративні права не були відчужені фізичним або юридичним особам.

Тому уже 12 липня 2021 року Святошинський райсуд м. Києва ухвалив задовольнити клопотання власників про скасування арешту майна.

Здавалося б, на цьому ситуацію вичерпано. Але вже на початку вересня Ірина Косіченко зчиняє у медіа скандал довкола управляючої компанії. Відтак виникає нове питання: кому і навіщо це потрібно? І головне:

Який стосунок ексдепутатка Київради має до ЖК?

Ірина Косіченко (у фейсбуці підписана як Ярина) має фінансову освіту, закінчивши у 2006 році КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. У "нульових" працювала у банківській сфері, за п’ятть років зробивши кар’єру від рядового економіста АППБ "Аваль" до керуючого групою відділень АКІБ "Укрсиббанк". З 2012 по 2014 роки працювала заступницею директора з фінансів ТОВ "Сучасні біопродукти".

А вже з червня 2014-го до 2015 року пані Косіченко була депутатом Київської міської ради і входила до Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від партії УДАР.

За інсайдерською інформацією, Ірина Косіченко має певні бізнесові й дружні зв’язки з народним депутатом Олесем Довгим, з яким разом працювала у ТОВ "Сучасні біопродукти" та ТОВ "РБКОМ", а також, імовірно, є родичкою ексзаступника голови Державного агентства резерву, регіонала, керівника низки енергокомпаній, зокрема "Полтавагаз" – Михайла Косіченка.

Крім того, жінка є засновницею кількох столичних підприємств (ТОВ "Бенчмарк Груп" і ТОВ "ЄЗВІТ", що надають консультаційні послуги) та власницею торгових марок eZvit, benchmark і top notch.

Пані Косіченко належить низка об’єктів нерухомості в Києві – дві земельні ділянки, будівля з групою нежитлових приміщень на вул. Десятинній (яка у 2018 році була предметом судового спору між пані Косіченко, державним реєстратором та архітектурним бюро "С. Бабушкін і партнери"), а також квартира і гараж за адресою просп. Голосіївський, 58 – тобто власне у ЖК "Park Avenue VIP".

Та чи дійсно дії пані Ірини мотивовані боротьбою за справедливість?

У 2019 році наші колеги з видання «Наші гроші» оприлюднили матеріал, де розповіли, як по документах безхатьки Світлани Янчук хтось вивчився на реєстратора і вчинив незаконні реєстраційні дії щодо низки активів: земель Міністерства оборони, майна приватних фірм вартістю до 100 млн грн, гаражів у різних районах Києва. Зокрема, за їхньою інформацією, саме таким чином нежитлові приміщення та машиномісце на Десятинній виявились зареєстровані на Ірину Косіченко.

І, як повідомляють інсайдери, саме колишня депутатка та її оточення мають певні бізнес-інтереси у житловому комплексі "Park Avenue VIP". Зокрема, використовуючи галас у ЗМІ як димову завісу, намагаються ввести туди власну управляючу компанію. Саме це нібито й послугувало справжньою причиною нечуваної медійної активності пані Ірини.

Адже "ціна питання" чимала – за власною оцінкою пані Ірини, сума платежів за комплексом сягає понад 60 млн грн на рік.

Посібницею ексдепутатки у боротьбі з управляючою компанією є Вікторія Пташник

Жінка також активно транслює у своєму фейсбуці меседжі про нібито вкрадені 10 млн грн ремонтного фонду й "рейдерські дії, направлені проти чисельних власників нерухомості".

Пані Вікторія – громадська діячка та адвокат Адвокатського бюро "Мамуня Ай Пі", член ради комітету з конкуренційного права Асоціації правників України та громради при Антимонопольному комітеті України, заступниця голови Комітету з недобросовісної конкуренції Громадської ради при АМКУ та координаторка групи "Закон і порядок" громадської платформи "Нова країна".

До Верховної Ради 8-го скликання вона пройшла за списком партії "Самопоміч", однак була виключена з фракції за підтримку проєкту щодо децентралізації 31 серпня 2015 року. На парламентських виборах-2019 балотувалась уже від політсили "Голос", а на останніх перегонах до Київради – від "Євросолідарності".

Під час місцевих виборів Пташник подала до суду позов проти руху "Чесно" з вимогою заборонити цій організації поширювати інформацію про те, що під час балотування в нардепи від одного з округів Харківщини навесні 2020 року витрати на її кампанію не були відображені у фінансовому звіті. Однак судову справу жінка програла.

Крім того, разом із чоловіком – теж адвокатом Олександром Мамунею – пані Вікторія "засвітилась" у гучному скандалі з погрозами працівниками білетної агенції "Карабас".

Панові Мамуні належать три квартири у Києві, одна з яких - у ЖК "Park Avenue VIP".

У 2019 році адвокат подав скаргу на "неугодну" суддю Віту Бондарчук з Господарського суду міста Києва – через три роки після того, як суддя його начебто "образила", і саме за день до розгляду її питання Вищою радою правосуддя. За даними наших джерел, ця скарга мала ймовірно замовний характер та була інспірована противниками так званих "військових суддів" (тобто вихідців з ліквідованих військових судів).

Відтак простежується певна стилістика "вирішення" конфліктних питань з боку пані Косіченко і Ко: головне – голосно звинуватити опонентів та ініціювати судовий спір. А поки служителі Феміди вирішуватимуть, хто правий, а хто – винуватий, лобіювати свої інтереси за допомогою впливових зв’язків. Адже ситуація, коли голосніше за всіх "тримайте рейдерів!" кричать самі рейдери – на жаль, непоодинока.

За словами директора аналітичного центру "Призма", фахівця з інвестицій Віктора Медведя, ситуація, що склалась довкола житлового комплексу, нагадує корпоративний конфлікт.

"Із заяв опонентів можна побачити, що кілька сторін зацікавлені в отриманні контролю над об’єктом. При чому поки говорити про наявність конфлікту саме з мешканцями – зарано. Фактично жодних порушень прав власників житла з боку забудовника чи керуючої компанії наразі немає. Є лише заяви певних осіб щодо гіпотетичної можливості утиску інтересів мешканців, однак жодних фактів на підтвердження реальних порушень не було наведено. Тому йдеться про типовий бізнес-конфлікт", – наголошує експерт.

Своєю чергою, ми продовжимо уважно відстежувати перебіг подій довкола Park Avenue. Сподіваємось, у цій заплутаній історії неупереджено розберуться компетентні органи. Тож чекайте на нові факти й подробиці у наших наступних публікаціях.