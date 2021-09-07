На відновлення костелу Святого Миколая потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, нині вже є майже шість мільйонів пожертв від бізнесу. Ще близько 20 мільйонів зібрали небайдужі українці. До цих коштів держава додасть необхідну суму грошей, які підуть на ліквідацію наслідків пожежі. Перед реставраційними роботами слід дочекатися експертизи ДСНС про стан будівлі, - зауважив урядовець.

Попередньо припускають, що відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Нагадаю, пожежа у Миколаївському костелі сталася третього вересня ввечері, під час репетиції з головного органу несподівано повалив дим.

Згодом з'ясувалось, що там виникло коротке замикання. Вогонь повністю знищив унікальний музичний інструмент і частково пошкодив оздоблення будівлі.