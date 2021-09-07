Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями (видео) [ Редактировать ]
Источник: Sputnik Armenian
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями на предвыборном митинге в провинции Онтарио. Об этом сообщает CBC.
Главу правительства и лидера Либеральной партии атаковали после того, как он заявил, что политику его партии и правительства не будут определять так называемые "антивакцинаторы".
В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения... Но подавляющее большинство канадцев не являются таковыми... И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию.
После выступления Трюдо направился к автобусу, окруженному протестующими, которые начали бросать в его сторону мелкие камни. Это момент попал на видео.
Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 7, 2021
A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk
Позже канадский премьер заявил репортерам в самолете, что в него бросали гравий, но заверил, что не пострадал. Он сравнил этот инцидент с тем, когда в него бросили тыквенные семечки.
Это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее одно из мероприятий пришлось отменить из-за протестов. 20 сентября в Канаде состоятся досрочные парламентские выборы.
Напомним, что в конце августа президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
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