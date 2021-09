Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями на предвыборном митинге в провинции Онтарио. Об этом сообщает CBC.

Главу правительства и лидера Либеральной партии атаковали после того, как он заявил, что политику его партии и правительства не будут определять так называемые "антивакцинаторы".

После выступления Трюдо направился к автобусу, окруженному протестующими, которые начали бросать в его сторону мелкие камни. Это момент попал на видео.

Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.



A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk