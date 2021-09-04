В город Умань который находится на территории Черкасской области, порядок во время празднования еврейского Нового года "Рош ха-Шана" будут охранять сотрудники израильской полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Задачей иностранных правоохранителей будет служба в местах компактного проживания и паломничества хасидов. Сотрудники Миштары (полиции Израиля) прошли инструктаж, а также совместно с украинскими полицейскими занялись обследованием района паломничества.

Отмечается, что начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр. Известно, что правоохранители из Израиля и Украины будут следить за безопасностью в районе паломничества в городе Умань до 11 сентября.

Читайте также, в город Умань, который находится в Черкасской области, перед приездом паломников-хасидов, привезли средства индивидуальной защиты и антисептики. В случае необходимости, паломники смогут получить стационарную помощь, там развернули основные и резервные койки.

Кроме того, на территорию Украины для празднования 5782 еврейского Нового года "Рош ха-Шана" приехали 5 тысяч хасидов-паломников. В настоящее время хасиды находятся не только на территории Умани, но и в других городах.

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